Die Aktie des Industriedienstleisters Bilfinger mit Sitz in Mannheim, Bundesland Baden-Württemberg, befindet sich seit Anfang April in einer starken Aufwärtsbewegung. Diese führte bis über 40,50 Euro hoch. Seitdem befindet sich die Aktie in einer Korrektur bis aktuell 39,00 Euro. In Folge könnte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...