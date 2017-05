BOOST Issuer plc -Daily Fund Prices 10-May-17 Fund Dealing ISIN Code Shares in Base Net Assets NAV/Share Date Issue Currency



Boost FTSE 100 3x 10/05/2017 IE00B88D2999 15101 GBP 3138283.089 207.8195543 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 100 3x 10/05/2017 IE00B7VB3908 376842 GBP 6787493.693 18.01151064 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX 50 3x 10/05/2017 IE00B7SD4R47 45099 EUR 10793319.75 239.325035 Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX 10/05/2017 IE00B8JF9153 857645 EUR 6340985.443 7.393485 50 3x Short Daily ETP



Boost LevDAX 3x 10/05/2017 IE00B878KX55 35326 EUR 9566252.49 270.7991986 Daily ETP



Boost ShortDAX 10/05/2017 IE00B8GKPP93 670444 EUR 4749498.576 7.0841093 3x Daily ETP



Boost S&P 500 3x 10/05/2017 IE00B7Y34M31 7161 USD 3129298.403 436.9918172 Leverage Daily ETP



Boost S&P 500 3x 10/05/2017 IE00B8K7KM88 2207877 USD 20825711.49 9.43246 Short Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 10/05/2017 IE00B8W5C578 13430 USD 9857603.799 733.9987937 Leverage Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 10/05/2017 IE00B8VZVH32 3144767 USD 14980499.51 4.7636278 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 10/05/2017 IE00B7ZQC614 290579114 USD 193053295.5 0.6643743 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 10/05/2017 IE00B7SX5Y86 101206 USD 10246104.4 101.2400885 Short Daily ETP



Boost Gold 3x Leverage 10/05/2017 IE00B8HGT870 525348 USD 11024083.78 20.9843452 Daily ETP



Boost Gold 3x Short 10/05/2017 IE00B6X4BP29 27042 USD 3471262.877 128.3656119 Daily ETP



Boost Copper 3x 10/05/2017 IE00B8JVMZ80 382080 USD 5340577.799 13.9776429 Leverage Daily ETP



Boost Copper 3x 10/05/2017 IE00B8KD3F05 18997 USD 2277601.576 119.8926976 Short Daily ETP



Boost Natural Gas 10/05/2017 IE00B8VC8061 81515193 USD 50272115.04 0.6167208 3x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 10/05/2017 IE00B76BRD76 522882 USD 12801586.2 24.4827441 3x Short Daily ETP



Boost Silver 3x 10/05/2017 IE00B7XD2195 4040928 USD 13771371.5 3.4079725 Leverage Daily ETP



Boost Silver 3x 10/05/2017 IE00B8JG1787 25215 USD 3082567.644 122.2513442 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 10/05/2017 IE00B94QKF15 56180 GBP 2436098.561 43.36238093 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 1x 10/05/2017 IE00B94QKG22 29900 GBP 2039601.336 68.21409151 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 10/05/2017 IE00B94QKC83 3097 GBP 474084.3224 153.0785671 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 250 1x 10/05/2017 IE00BBGBF313 231282 GBP 12781597.66 55.26412632 Short Daily ETP



Boost FTSE 250 2x 10/05/2017 IE00B94QKJ52 3186 GBP 670074.3451 210.3183757 Leverage Daily ETP



Boost TOPIX 1x Short 10/05/2017 IE00BBGBF420 51500 JPY 290160312.9 5634.180834 Daily ETP



Boost TOPIX 2x Leverage 10/05/2017 IE00BBGBF537 8500 JPY 136586980.8 16069.05657 Daily ETP



Boost Palladium 10/05/2017 IE00B94QLR02 13585 USD 854088.3088 62.8699528 1x Short Daily ETP



Boost Palladium 10/05/2017 IE00B94QLN63 7471 USD 685483.8091 91.752618 2x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 10/05/2017 IE00B94QL251 5063 USD 498807.6799 98.5201817 2x Short Daily ETP



Boost Natural Gas 10/05/2017 IE00B94QKX96 55951 USD 394210.391 7.0456362 2x Leverage Daily ETP



Boost Gold 2x Short 10/05/2017 IE00B94QKT50 1700 USD 133100.0511 78.2941477 Daily ETP



Boost Gold 1x Short 10/05/2017 IE00B94QKW89 7394 USD 675535.5169 91.3626612 Daily ETP



Boost Gold 2x Leverage 10/05/2017 IE00B94QKS44 5957 USD 461001.3251 77.3881694 Daily ETP



Boost Silver 2x 10/05/2017 IE00B94QL921 13979 USD 963932.6557 68.9557662 Short Daily ETP



Boost Silver 2x 10/05/2017 IE00B94QL699 14638 USD 633748.8359 43.2947695 Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 10/05/2017 IE00B873CW36 1813975 EUR 22596370.22 12.4568256 Short Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 10/05/2017 IE00B8NB3063 496122 EUR 40448694.69 81.529734 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 10/05/2017 IE00BKT09149 12780 EUR 1429889 111.8848983 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 10/05/2017 IE00BKS8QM96 211501 EUR 12822165.17 60.6246078 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 10/05/2017 IE00BKT09255 7300 EUR 930717.1588 127.4955012 Leverage Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 10/05/2017 IE00BKS8QN04 1054559 EUR 63378985.78 60.0999904 Short Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 10/05/2017 IE00BKT09479 821 GBP 116595.7259 142.0167186 Leverage Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 10/05/2017 IE00BKS8QQ35 165638 GBP 8438051.954 50.94273025 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 10/05/2017 IE00BKT09032 17500 USD 1834177.818 104.810161 Leverage Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 10/05/2017 IE00BKS8QT65 144650 USD 11642403.19 80.4867141 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 10/05/2017 IE00BLS09N40 518155 EUR 21936286.03 42.3353746 3x Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 10/05/2017 IE00BLS09P63 450308 EUR 8127412.397 18.0485632 3x Short Daily ETP



Boost Long USD Short 10/05/2017 IE00BLNMQS92 17779 EUR 2735819.666 153.879277 EUR 5x Daily ETP



Boost Short USD Long 10/05/2017 IE00BLNMQT00 51565 EUR 1612651.137 31.2741421 EUR 5x Daily ETP



Boost WTI 10/05/2017 IE00BVFZGC04 124540 USD 1899975.751 15.2559479 Oil ETC



Boost WTI Oil 1x 10/05/2017 IE00BVFZGF35 8877 USD 986380.2287 111.1163939 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 10/05/2017 IE00BVFZGG42 35385 USD 906925.3453 25.6302203 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 10/05/2017 IE00BVFZGH58 16810 USD 1444064.213 85.9050692 Short Daily ETP



Boost Brent 10/05/2017 IE00BVFZGD11 330013 USD 5442938.73 16.493104 Oil ETC



Boost Gold 10/05/2017 IE00BVFZGK87 110868 USD 2780740.099 25.0815393 ETC



Boost Natural Gas 10/05/2017 IE00BVFZGL94 49466 USD 1383812.27 27.9750186 ETC



Boost BTP 10Y 5x 10/05/2017 IE00BYNXNS22 65650 EUR 4030892.209 61.399729 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 5x 10/05/2017 IE00BYNXPH56 59676 EUR 3266605.041 54.739008 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 5x 10/05/2017 IE00BYNXPJ70 19254 USD 1578710.926 81.9939195 Short Daily ETP



Boost Long USD Short 10/05/2017 IE00BYNXPK85 1533 EUR 154315.8771 100.6626726 EUR 4x Daily ETP



Boost Short USD Long 10/05/2017 IE00BYNXPM00 49462 EUR 3550402.1 71.7803991 EUR 4x Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 10/05/2017 IE00BYTYHS72 327299 USD 7997764.268 24.4356514 Leverage Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 10/05/2017 IE00BYTYHR65 38873 USD 1571316.134 40.4217872 Short Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 10/05/2017 IE00BYTYHN28 7500 USD 1289710.336 171.9613781 Leverage Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 10/05/2017 IE00BYTYHM11 11000 USD 428953.6449 38.9957859 Short Daily ETP



Boost S&P 500 VIX Short-Term Futures 10/05/2017 IE00BYTYHQ58 6358022 USD 6007315.414 0.9448403 2.25x Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB Banks 10/05/2017 IE00BYMB4Q22 121500 EUR 17565002.84 144.5679246 ETP



This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients. The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.



Source: Boost Issuer PLC via GlobeNewswire



B9CMSS0R24



Copyright RTT News/dpa-AFX