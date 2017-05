-------------------------------------------------------------- Mehr Informationen http://ots.de/aKN6s --------------------------------------------------------------



Sauberes Wasser ist das wichtigste Lebensmittel dieser Erde. Doch nicht nur als Lebensmittel ist es unverzichtbar; Wasser ist Betriebsmedium für Pflanzenwachstum, die Nahrungskette, die Industrie und im Haushalt.



Aqua-Protect sieht als europaweit tätiges Dienstleistungsunternehmen rund um das Thema Wasser den Umgang mit Trinkwasser, Prozesswasser und den im Wasser befindlichen Bakterien nicht nur als sanitäre, sondern als naturwissenschaftliche Aufgabe: Allen Menschen soll Wasser auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen und nach dem neuesten Stand des Wissens zur Verfügung stehen. Gefahren müssen frühzeitig erkannt, beseitigt bzw. vermieden werden. Aufgrund nachgewiesener Gesundheitsrisiken beim Einsatz von Epoxidharzen als Beschichtungswerkstoff im Trinkwasserbereich, bei der Rohrinnensanierung und den damit verbunden Negativdiskussionen gegen Epoxidharz als organischer Beschichtungswerkstoff mit dem Hormon Bisphenol A geht Aqua-Protect seit vielen Jahren eigene Wege: Bereits 2007 brachte das Unternehmen einen patentierten Keramik-Werkstoff auf den Markt, der bis heute stets weiter entwickelt wurde.



Seit 6 Jahren verfügt Aqua-Protect über einen Korrosionsschutz ohne Epoxidharz und ohne alle schädlichen Zusatzstoffe, die das Trinkwasser beeinträchtigen könnten. Dank der eigenen hochqualifizierten Ingenieurabteilung mit Chemie- und Versorgungsingenieuren war die Neuentwicklung eine logische Folge aus dem Markttrend. Alle gesetzlichen und sonstigen Anforderungen werden damit sowohl in Deutschland, als auch in Europa erfüllt. Die Besonderheit der Entwicklung liegt darin, dass nur natürliche mineralische Stoffe eingesetzt werden, und der Werkstoff auch thermisch so belastet werden kann, dass keine Legionellen mehr auftreten können. Dank des entwickelten Beschichtungswerkstoffs und aller eigen entwickelten Dienstleistungen hat Aqua-Protect eine Spitzenstellung im Europäischen Markt.



Aqua-Protect:



Aqua-Protect ist ein europaweit tätiges Unternehmen für Trinkwasser, Prozesswasser und Wasserhygiene. Seit 1991 hat Aqua-Protect über 38.000 Wohneinheiten und Anlagen in Privathaushalten, Wohnungswirtschaft und Industrie erfolgreich saniert und ist europäischer Marktführer für zerstörungsfreie Sanierungstechniken in der Hausinstallation.



