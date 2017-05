Von Tom Fairless

FRANKFURT (Dow Jones)--Der EZB-Chefvolkswirt Peter Praet will die lockere Geldpolitik lieber zu spät beenden als zu früh. Ein zu früher Ausstieg sei das größere Risiko als ein zu später, sagte Praet in einem Interview mit der Zeitung Trends, das auf der Website der Europäischen Zentralbank (EZB) veröffentlicht wurde. Er deutete damit an, dass die EZB auf klare Zeichen für eine festere Inflation warten will, bevor sie ihre Geldpolitik ändert.

"Ein zu frühes Zurückfahren würde die Konjunkturerholung gefährden und den Anstieg der Inflation in Richtung unseres Ziels", sagte der Belgier. "Bei einer zu späten Reaktion besteht das Risiko eines erhöhten Preisdrucks, doch dieses Risiko ist angesichts des Auslastungsgrads in der Eurozone geringer."

Derzeit läuft eine Debatte, wie schnell die EZB ihre lockere Geldpolitik zurückfahren soll. Politiker aus Deutschland und den Niederlanden haben die EZB aufgefordert, angesichts der konjunkturellen Erholung ihren Kurs zu ändern. Derzeit hält die EZB den Leitzins auf Rekordtief und kauft monatlich Wertpapiere für 60 Milliarden Euro.

May 11, 2017

