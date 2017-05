FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Bahnhöfe in Hessen sollen kundenfreundlicher, sauberer und barrierefreier werden. Dafür investiert die Deutsche Bahn bis 2021 rund 530 Millionen Euro in die Bahnhöfe. Auch kleinere Stationen würden berücksichtigt, sagte Susanne Kosinsky, die zuständige Regionalbereichsleiterin für Station und Service, am Donnerstag in Frankfurt.

Noch in diesem Jahr starten acht Bau- und Modernisierungsprojekte in Bickenbach, Darmstadt-Eberstadt, Stockstadt, Gernsheim, Biebesheim, Raunheim, Weiterstadt und Biblis. Unter anderem werden die Bahnhöfe durch Aufzüge oder Anpassung von Bahnsteigen besser auf die Bedürfnisse von Menschen mit eingeschränkter Mobilität ausgerichtet.

In den Investitionen ist auch der bis geplante umfangreiche Umbau des Frankfurter Hauptbahnhofs enthalten, der bis 2022 abgeschlossen sein soll. Mit durchschnittlich 460 000 Reisenden und Besuchern am Tag ist er zugleich der größte Bahnknotenpunkt Hessens. Wann der Umbau offiziell beginnt, ist weiter unklar. Auch die Frankfurter S-Bahn-Station Konstablerwache und der Regional-Bahnhof am Flughafen sollen bis 2021 modernisiert werden sollen./czy/DP/fbr

AXC0196 2017-05-11/11:30