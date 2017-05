China drängt stärker auf Lokalisierung von ausländischen Herstellern. Mit Erfolg: BMW und Co. wollen ihre Kapazitäten in China deutlich erhöhen. Damit steigt ihre Abhängigkeit vom chinesischen Markt weiter.

Will die deutsche Industrie beim Rätselraten um Trumps Wirtschaftspolitik mitmachen, muss sie sich wie alle anderen auf die ungezielten Twitter-Salven des Präsidenten verlassen. Die chinesische Regierung in Peking macht es den deutschen Herstellern leichter. Im Mai 2015 veröffentlichte diese ein Strategiepapier für die Industriepolitik der kommenden zehn Jahre: die Made in China 2025-Initiative. Die gibt es im Internet zum Herunterladen und buchstabiert feinsäuberlich aus, wie sich China die Spielregeln in Zukunft vorstellt. Nämlich vor allem mit lokaler Produktion und der Förderung heimischer Unternehmen.

Die nationale Ausrichtung der Industriepolitik wird von Interessensverbänden wie der Europäischen Handelskammer in Peking heftig kritisiert. Laut Kammerchef Jörg Wuttke werden heimische Unternehmen darin systematisch bevorzugt und ausländische Unternehmen gegängelt. Aus der deutschen Industrie kommt hingegen wenig Widerstand. Vor allem die deutschen Autobauer haben sich bereits bestens mit der neuen Marschrichtung Pekings arrangiert. Um mit den Wünschen Pekings mithalten zu können, investieren die Unternehmen immer neue Milliarden in das Land.

Jüngstes Beispiel ist BMW. Laut eines Berichts des Handelsblatts soll das Unternehmen die Kapazität der lokalen Produktion seines Joint Ventures BMW Brilliance Automotive in den kommenden fünf Jahren in China auf 600.000 Autos verdoppeln. Der Autobauer will die Höhe des Ausbaus nicht bestätigen. Das Joint Venture hat allerdings laut Informationen der Wirtschaftswoche sein Werk in Dadong in Nordchina ausgebaut, um die Kapazität zu erhöhen. Wie viele Autos dort in Zukunft zusätzlich hergestellt ...

