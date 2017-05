Der Immobilieninvestor TLG plant die Übernahmen seines Konkurrenten WCM und hat ein entsprechendes Angebot für eine Übernahme gestellt. Diese könnte den Startschuss einer lang erwartetet Fusionswelle darstellen.

Der Berliner Gewerbeimmobilieninvestor TLG will den Frankfurter Rivalen WCM schlucken. Das Unternehmen legte dem WCM-Aktionären am Mittwochabend ein rechnerisch 435 Millionen Euro schweres Tauschangebot für ihre Anteilsscheine vor. Rund 50 Prozent an WCM hat TLG Immobilien dabei bereits sicher. Die Großaktionäre DIC Asset und Karl Ehlerding und Vorstandschef Stavrios Efremidis sind nach eigenen Angaben bereit, ihre Aktien in TLG-Papiere zu tauschen. Efremidis und seine Manager-Kollegen stellten sich hinter die Fusionspläne.

Für je 5,75 WCM-Aktien gibt die TLG eine neue Aktie an die Anteilseigner des Rivalen aus. Das Grundkapital steigt damit um ...

