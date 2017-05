Zürich - Die Zurich Insurance Group weist für das erste Quartal 2017 ein gegenüber dem Vorjahresquartal tieferes Ergebnis aus. Die Entwicklung im Startquartal war allerdings auch von einer regulatorischen Anpassung im britischen Geschäft geprägt, die das operative Ergebnis belastet hat. Die Gruppe sieht sich indessen mit Blick auf die Geschäftsziele für die Periode 2017-2019 auf Kurs.

Der operative BOP (Business Operating Profit) der Zurich sank in den Monaten Januar bis März um 13% auf 0,93 Mrd USD, während der Reingewinn um 31% auf 607 Mio abgenommen hat, wie es in der Mitteilung vom Donnerstag heisst. Ohne den sogenannten Ogden-Effekt in Grossbritannien wäre der BOP allerdings um 14% auf 1,22 Mrd angestiegen.

Ogden-Effekt belastet

In Grossbritannien hat die Regierung im Februar 2017 den Diskontsatz, der zur Berechnung von Personenschäden- und Unfallforderungen herangezogen wird, angepasst. Dabei handelt es sich um die sogenannte Ogden-Rate. Bei der Zurich hat diese Anpassung zu einer Belastung beim Betriebsgewinn BOP von 289 Mio USD geführt. Anlässlich der Bilanzmedienkonferenz im Februar hatte die Zurich für diesen Effekt einen Wert von rund 300 Mio veranschlagt.

Finanzchef George Quinn schreibt in der Mitteilung denn auch von einem guten Start ins neue Jahr mit "starken Leistungen in allen Geschäftsbereichen". "Der starke Auftakt in diesem Jahr bietet eine solide Ausgangsbasis, ...

