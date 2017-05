Jede neue Generation moderner Mobiltelefone kommt mit neuen Features wie zusätzlichen Sensoren, höheren Display-Auflösungen und erweiterter Ausstattung auf den Markt. Die zahlreichen Komponenten im Inneren dieser Geräte kommunizieren schnell und stromsparend über gemeinsame Schnittstellen, um die Funktionsvielfalt reibungslos verfügbar zu machen. Dabei stammen die meistverwendeten Standards für Hardware- und Software-Schnittstellen in Mobilfunkgeräten von der MIPI Alliance (MIPI: Mobile Industry Processor Interface), einer Non-Profit-Organisation, der mehr als 280 Firmen angehören. Laut dieser Alliance ist mindestens einer ihrer Standards in jedem modernen Smartphone und in 90 Prozent aller klassischen Handys implementiert. Auch Tablets und Digitalkameras sowie Produkte für den Automotive- und Gesundheitsbereich nutzen die MIPI-Standards, deren Vielfalt kontinuierlich erweitert wird. Bild 2 zeigt den aktuellen Stand.

Die physikalischen Schichten des MIPI-Frameworks

Das Standard-Framework definiert drei physikalische Schichten: D-PHY, C-PHY und M-PHY (Bild 3). Sie sind optimiert für die schnelle Datenübertragung (high-speed, HS) bei gleichzeitig niedrigem Energieverbrauch (low power, LP). Diese Optimierung stellt spezielle Anforderungen an die Testgeräte in der Entwicklung.

D-PHY, die am weitesten entwickelte und am häufigsten eingesetzte Spezifikation, unterstützt Kameras und Display-Applikationen. Die kürzlich veröffentlichte Spezifikation für C-PHY beschreibt eine effiziente, unidirektionale Streaming-Schnittstelle mit langsamem In-Band-Rückkanal. Sie soll künftig bei höheren Geschwindigkeitsanforderungen D-PHY ersetzen. Die dritte Spezifikation M-PHY unterstützt ein größeres Applikationsspektrum, einschließlich Schnittstellen für Display, Kamera, Audio, Video, Speicher, Leistungsmanagement und die Inter-Chip-Kommunikation, beispielsweise zwischen den Chips für das Basisband und denen für HF-Übertragungen. Außerdem wurde sie als physikalische Schicht für Protokolle außerhalb des MIPI-Ökosystems wie Mobile PCIe (M-PCIe) und USB SSIC (Super Speed Inter-Chip) adaptiert.

Für jede physikalische Schicht sind mehrere übergeordnete Protokolle spezifiziert (Bild 3). Derzeit werden die auf C-PHY basierenden Varianten kaum genutzt. Die Spezifikation "Unified Protocol" (Uni Pro) macht die Gemeinsamkeiten der auf M-PHY basierenden Protokolle auf höheren Schichten nutzbar, um Geräte und Komponenten in Mobilfunksystemen darüber zu verbinden. Die Spezifikation ist für zahlreiche unterschiedliche Komponenten geeignet wie Anwendungs- und Co-Prozessoren, Modems sowie für verschiedene Arten des Datenverkehrs wie Steuersignale, Nutzdaten-Transfer und paketiertes Streaming.

Analyse der Protokolle und Schichten

Während der Entwicklung von Mobilfunkgeräten muss die standardgemäße, fehlerfreie Protokollübertragung zwischen den einzelnen MIPI-Schnittstellen immer wieder ...

