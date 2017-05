In rasantem Tempo schiebt sich die Evotec-Aktie derzeit höher. Nachdem gestern die 12-Euro-Marke fiel, visiert die trendstarke Biotech-Schmiede heute die 13 Euro an. Dabei geht es in Kursregionen, die bis dato nur älteren Börsen-Hasen bekannt sind. Denn als Evotec das letzte Mal auf bzw. über 13-Euro notierte muss man an den Anfang des Jahrtausends zurückgehen. Genauer gesagt...

Den vollständigen Artikel lesen ...