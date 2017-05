Berlin (ots) - Wolfgang Gründinger, ehemaliger Stipendiat der Stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw), hat den mit 10.000 Euro dotierten Preis "Das politische Buch" der Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) erhalten. Seine Streitschrift "Alte Säcke Politik" überzeugte die Jury der FES: "Das Buch ist ein geistvoller, streitbarer und brillant geschriebener Beitrag zur notwendigen Debatte um einen zukunftsfähigen, generationengerechten Gesellschaftsentwurf." Gründinger thematisiert Felder, die für die nachfolgenden Generationen in Deutschland von herausragender Bedeutung sein werden, von der Bildung über die Rentenfrage bis zur Steuerpolitik, und formuliert konkrete Vorschläge. Erschienen ist das Buch 2016 im Gütersloher Verlagshaus.



"Ich finde, dass in Politik und Gesellschaft die Belange der Kinder und Jugendlichen nicht ausreichend berücksichtigt werden. Dadurch werden deren Zukunftschancen leichtfertig aufs Spiel gesetzt. Eines der vielen Beispiele ist die digitale Bildung: Hier verschläft die Generation, die momentan am Ruder ist, vor lauter Angst Entwicklungen, die anderswo vollkommen selbstverständlich sind", beschreibt der 32-jährige Autor seinen Antrieb, ein Buch mit Handlungsempfehlungen aus Sicht der jungen Menschen zu veröffentlichen.



Wolfgang Gründinger versteht sich als Zukunftslobbyist. Er promovierte von 2013 bis 2015 mit einem Stipendium des Studienförderwerks Klaus Murmann der Stiftung der Deutschen Wirtschaft an der Humboldt-Universität zu Berlin über "Die Rolle der Interessengruppen in der deutschen Energiepolitik". Zurzeit ist er Sprecher der Stiftung Generationengerechtigkeit und leitet das Forum Digitale Transformation beim Bundesverband Digitale Wirtschaft. Als Preisträger der FES steht er in einer Reihe mit Michail Gorbatschow, Václav Havel, Helmut Schmidt, Timothy Garton Ash, Hans Magnus Enzensberger, Richard Sennett, Thomas Piketty und vielen weiteren prominenten Autoren.



