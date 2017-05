Glattbrugg (awp) - Die Flugzeugwartungsfirma SR Technics baut ihre Dienstleistungen für Flugzeuge der Airbus-Familie an den Standorten in Zürich und Genf aus. Der Standort Zürich habe das Wartungsportfolio seit April 2017 um die Wartung des Airbus 350 erweitert, diejenige in Genf seit Mai 2017, wie die der chinesischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...