Frankfurt - Der Markt für gedeckte Anleihen ist mit einer starken Emissionsflut ins neue Jahr gestartet, so die Analysten der DekaBank.Doch schon bald sei diese Welle abgeebbt. Inzwischen liege das Neuemissionsvolumen weit hinter dem vom letzten Jahr zur gleichen Zeit zurück. Dazu habe der letzte Langfristtender der EZB über vier Jahre Laufzeit spürbar beigetragen, denn viele Emissionsbanken hätten diese attraktive Refinanzierungsmöglichkeit ausgiebig genutzt, was deutlich zulasten von Covered Bonds gegangen sei. Neben dem Ankaufprogramm der EZB trage die geringe Neuemissionstätigkeit ebenfalls dazu bei, dass der Sekundärmarkt in diesem Segment ausgetrocknet sei. Den teilweise ausgeprägten Preisschwankungen von Bundesanleihen seien gedeckte Anleihen oftmals nicht gefolgt. Diese Bewegungen seien vor allem in den Schwankungen der Bund-Swap-Spreads aufgefangen worden, indem die Swapsätze trotz recht volatiler Bundesanleihen vergleichsweise stabil geblieben seien. In der Folge würden auch Covered Bonds eine eher niedrige Volatilität ausweisen. (Ausgabe Mai/Juni 2017) (11.05.2017/alc/a/a)

