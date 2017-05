Bad Marienberg - Die HELLA KGaA Hueck & Co. (ISIN DE000A13SX22/ WKN A13SX2), einer der weltweit führenden Automobilzulieferer für Licht und Elektronik, hat erfolgreich eine Unternehmensanleihe über 300 Millionen Euro am Kapitalmarkt platziert, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Den vollständigen Artikel lesen ...