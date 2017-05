In Deutschland werden jährlich circa 15.500 neue Einfamilienhäuser errichtet. Die Gebäudestandards und der Verbrauch von Energie sind für die Häuslebauer wichtige Faktoren. Das Solar-Dach von Tesla könnte manch teure Technik in den Schatten stellen. Im vergangenen Jahr hatte Tesla vollkommen neuartige Dachziegel mit integrierten Solarzellen vorgestellt. In erster ...

Den vollständigen Artikel lesen ...