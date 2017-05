Herzogenaurach - Europas grösster Sportwarenhersteller Adidas kann endlich einen Schlussstrich unter das Kapitel Golfausrüstungen ziehen. Wie der Konzern am Mittwochabend mitteilte, hat er nach einjähriger Suche einen Abnehmer für die drei Golfmarken TaylorMade, Adams Golf und Ashworth gefunden. Der Finanzinvestor KPS Capital Partners übernimmt das Geschäft für 425 Millionen US-Dollar (390 Millionen Euro). Etwa die Hälfte der Summe erhält Adidas in bar, der Rest erfolgt über eine Schuldverschreibung sowie in Form von erfolgsabhängigen Zahlungen.

In der Gewinn- und Verlustrechnung des Konzerns wird sich der Verkauf dennoch negativ auswirken, da der Verkaufspreis geringer ist als der Wert, der in den Büchern steht. Adidas rechnet mit einer Belastung im hohen zweistelligen bis niedrigen dreistelligen Millionen-Euro-Bereich. An der Gewinnprognose des Konzerns ändert sich dadurch nichts, weil die sich nur auf das fortgeführte Geschäft bezieht. Weiterhin rechnet Adidas 2017 mit einem Gewinn in diesem Bereich von bis zu 1,225 Milliarden Euro.

An der Börse ging es für die Adidas-Aktie am Donnerstag leicht bergab. Zuletzt lag sie mit 0,69 Prozent im Minus, allerdings war sie zuvor auch sehr gut gelaufen und hatte erst vergangene Woche ein Rekordhoch ...

