Am deutschen Aktienmarkt ist heute Zurückhaltung angesagt. Analyst Thorsten Grisse von der Commerzbank verweist aber darauf, dass sich der DAX in einem intakten Hausse-Zyklus befindet. "Das heißt, das mittel- und langfristige technische Bild ist weiterhin sehr positiv", so Grisse. Nach einer so starken Rallye wie zuletzt gebe es aber auch Rückschlagsrisiken. Wie die genau aussehen, erfahren Sie im folgenden Video. Der Experte analysiert den Deutschen Leitindex kurz-, mittel- und langfristig unter charttechnischen Gesichtspunkten. Außerdem erklärt er, auf welche Kursmarken es jetzt ankommt.