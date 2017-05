Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat das Kursziel für Linde nach Zahlen zum ersten Quartal von 190 auf 200 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Industriegase-Konzern habe die Markterwartungen zum dritten Mal in Folge übertroffen, schrieb Analyst Peter Clark in einer Studie vom Donnerstag. Clark erhöhte seine Prognose für den Gewinn je Aktie im Jahr 2018. Auch der US-Gasekonzern Praxair, mit dem Linde fusionieren will, sei erfreulich in das neue Jahr gestartet./la/zb

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0036 2017-05-11/11:45

ISIN: DE0006483001