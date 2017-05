SAP kennt wohl nur noch eine Richtung. Bei der Aktie der Walldorfer geht es anhaltend nach oben. Mit einem Mini Future Long auf die SAP-Aktie kann sich im anhaltend freundlichen Umfeld bei steigenden Kursen auf Sicht eine Trend-Chance von 130 Prozent ergeben. Im Update: Fresenius, Lufthansa.

Ende April legte SAP überzeugende Zahlen vor. Von Januar bis März erhöhte sich der Umsatz um acht Prozent. Die Erlöse im Cloud-Geschäft, wichtigster Wachstumstreiber der Branche, legten um 34 Prozent zu. Aber auch das Geschäft mit Softwarelizenzen lief unerwartet gut. Analysten äußerten sich zuletzt meist positiv zur Aktie und stellten in ihren aktuellen Analysen Kursziele zwischen 95 und 110 Euro in Aussicht. Die britische Investmentbank Barclays hob ihr Kursziel für SAP nach Zahlen zum ersten Quartal von 95 auf 110 Euro an und beließ ihre Einstufung auf Übergewichten. Der Konzern habe beim Umsatz exzellent abgeschnitten, lautete die Begründung. Die US-Investmentbank Goldman Sachs behielt für die Aktie nach Zahlen ihr Kursziel von 110 Euro ebenfalls bei. Die Resultate würden seine Kernthese unterstreichen, dass die Datenbanklösung S4 Hana in Fahrt komme, schrieb der dort zuständige Analyst. Deren Kundenzahl war in den ersten drei Monaten dieses Jahres um 400 auf 5800 gestiegen.

SAP (Tageschart in Euro)

Charttechnisch befindet sich die Aktie von SAP seit Mitte 2016 in einem Aufwärtstrend. Dieser kann aktuell zwischen 92,30 und 102,30 Euro beschrieben werden und wurde so angelegt, dass die beiden Fehlausbrüche nach unten im November letzten Jahres nicht berücksichtigt, doch die seit Anfang des Jahres auf der Unterseite sehr stetig steigende Tendenz zur Festlegung der Unterseite berücksichtigt wurde. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...