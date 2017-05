FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien des Bezahldienstleisters Wirecard eilen weiter von Rekordhoch zu Rekordhoch. Am Donnerstag zog das Papier im frühen Handel um bis zu 0,72 Prozent auf 56,07 Euro an. Damit ist das TecDax-Schwergewicht an der Börse rund 6,9 Milliarden Euro wert.

Der Aktienkurs von Wirecard befindet sich seit Monaten im Höhenflug. Alleine in diesem Jahr zog das Papier um mehr als 36 Prozent an. Seit dem Zwischentief nach einer Attacke des Finanzspekulanten Zatarra im vergangenen März summieren sich die Kursgewinne auf fast 90 Prozent.

Jüngster Kurstreiber war die Bekanntgabe der Eckdaten für das erste Quartal am 27. April. Seitdem stieg der Kurs um mehr als drei Prozent./zb/stb

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0007203275 DE0007472060

AXC0207 2017-05-11/11:45