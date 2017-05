Absatzrekord hier, Gewinnsprung dort. Für die deutschen Automobilkonzerne wie Daimler (WKN:710000) und BMW (WKN:519000) könnten die Geschäfte derzeit wohl kaum besser laufen. Zu verdanken hat man das wohl vor allem der Kauflust der Chinesen und dem sich weiter erholenden europäischen Absatzmarkt.

Modellfeuerwerk treibt Absatz und Gewinn in neue Höhen

Doch natürlich gibt es auch konkretere Gründe für die Absatzrekorde. Denn würde es nur daran liegen, dass der Gesamtmarkt wächst, könnte man annehmen, dass sich die Hersteller alle mehr oder weniger gleich, oder zumindest ähnlich entwickeln. Das ist aber nicht der Fall. So hat insbesondere Daimler in den letzten Jahren die Modellpalette massiv erweitert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...