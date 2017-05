Als ich letzte Woche einen Artikel über SMA Solar (WKN:A0DJ6J) und Solarworld (WKN:A1YCMM) schrieb, hatte ich mir tatsächlich für einen Moment überlegt, ein paar der optisch extrem günstigen Aktien des Modulherstellers in mein Depot zu legen. Aber wie im Fazit vermerkt, entschied ich mich zum Glück, erst mal abzuwarten, ob in einigen Monaten Licht am Ende des Tunnels zu sehen ist. Wie wir jetzt wissen, gehen die Lichter zum Entsetzen der Aktionäre, Mitarbeiter und Geschäftspartner aus - ein weiteres tragisches Kapitel des Niedergangs der deutschen Solarindustrie. Investoren können daraus einiges lernen.

Das ist passiert

Schon seit Jahren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...