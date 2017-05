Die Deutsche Bank hat die Einstufung für BMW nach einem Zeitungsbericht zu erhöhten Produktionskapazitäten auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Der Autobauer will laut einem Pressebericht seine Produktionsanlagen in den kommenden fünf Jahren um ein Viertel aufstocken. Wenn dies stimmt, seien diese Ziele schon ehrgeizig, schrieb Analyst Christoph Laskawi in einer Studie vom Donnerstag. Er bleibe aber weiterhin ein Fürsprecher für die Aktie./stk/fbr

