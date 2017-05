Die BayWa AG meldet für das erste Quartal 2017 3,8 Milliarden Euro Umsatz und acht Millionen Euro Gewinn. Dazu trug auch das Projektgeschäft mit erneuerbaren Energien bei."Ausgesprochen gut" ist die Baywa AG eigenen Angaben zufolge in das Geschäftsjahr 2017 gestartet: Der Handels- und Dienstleistungskonzern habe im ersten Quartal 2017 ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) in Höhe von acht Millionen Euro erzielt (Q1 2016: -12,4 Millionen Euro) und den Umsatz auf rund 3,8 Milliarden Euro gesteigert (Q1 2016: 3,5 Milliarden Euro). Trotz des saisontypisch schwierigen Marktumfelds in den Wintermonaten ...

