FMW-Redaktion

Wenn man sich die Entwicklungen in Kanada ansieht, hat man das Gefühl: kennt man doch irgendwoher! Also ein Déjà-vu-Erlebnis, und klar, das erinnert an den Anfang des Platzens der Immobilienblase in den USA. Kürzlich der Beinahe-Kollaps des größten kanadischen (Nicht-Banken-)Immobilienfinanzierers Home Capital, weil viele Kunden falsche Angaben gemacht hatten, um die Kredite zu "erschleichen". Daraufhin musste das Unternehmen einen immens hoch verzinsten Notkredit aufnehmen (siehe hierzu "Kanada: Kapitaleinleger verlassen Hypothekenfinanzierer massenhaft, Aktie verliert schlagartig 65%").

Und nun scheint das zu passieren, was damals in den USA passierte: es hagelt Abstufungen. So gestern Abend durch die amerikanische Ratingagentur Moody's, die gleich sechs kanadische Banken abstufte: Toronto-Dominion Bank, Bank of Montreal, Bank of Nova Scotia, Canadian Imperial Bank of Canada, National Bank of Canada, und Royal Bank of Canada.

Die Begründung von Moody's lässt aufhorchen:

"Today's downgrade of the Canadian banks reflects our ongoing concerns that Canadian banks" exposure to the increasingly indebted Canadian consumer and elevated housing prices leaves them ...

Den vollständigen Artikel lesen ...