Lübeck (ots) - Grandiose Stimmen, Meisterwerke der Oper, atemberaubende Inszenierungen: Weltweit fiebern Musikliebhaber dem Start der neuen Met-Spielzeit entgegen - und um das Beste der berühmtesten Oper der Welt zu erleben, ist kein Ticket nach New York nötig: CineStar präsentiert insgesamt zehn Live-Übertragungen in kristallklarem HD und mit feinstem Surround Sound auf der großen Leinwand. Als Auftaktveranstaltung am Samstag, den 7. Oktober um 19:00 Uhr, steht die Live-Übertragung von Bellinis "Norma" auf dem Programm, in der niemand Geringeres als Sondra Radvanovsky und Joyce DiDonato faszinieren werden. Karten für diese und alle folgenden Live-Übertragungen sind an der Kinokasse und im Internet unter cinestar.de erhältlich. Einzelkarten gibt es für 29,00 Euro, zudem wird das 10er-Abo für 249,00 Euro angeboten. Aufgrund der enormen Nachfrage ist eine Reservierung leider nicht möglich.



In der Titelrolle der Oper brilliert Sondra Radvanovsky - Schauplatz der Handlung ist Gallien während der Römischen Besetzung: Für die gallischen Krieger sei die Zeit für den Kampf gegen die Römer noch nicht gekommen, verkündet Priesterin Norma nach dem Ritual an der heiligen Eiche. Sie selbst steht als Geliebte des Konsuls Pollione (Joseph Calleja) und als Mutter seiner Kinder im schweren Gewissenskonflikt. Noch ahnt sie nicht, dass er sich längt in eine andere verliebt hat und mit der Novizin Adalgisa (Joyce DiDonato) fliehen will. Als es zum schicksalhaften Zusammentreffen der drei Liebenden kommt, zeichnen sich dramatische Folgen ab...



Die Met Live-Saison 2017/18 im Überblick: 07. Oktober 2017, 19:00 Uhr: Bellini, NORMA 14. Oktober 2017, 19:00 Uhr: Mozart, DIE ZAUBERFLÖTE 18. November 2017, 19:00 Uhr: Adés, THE EXTERMINATING ANGEL 27. Januar 2018, 19:00 Uhr: Puccini, TOSCA 10. Februar 2018, 18:00 Uhr: Donizetti, L'ELISIR D'AMORE 24. Februar 2018, 18:30 Uhr: Puccini, LA BOHÈME 10. März 2018, 19:00 Uhr: Rossini, SEMIRAMIDE 31. März 2018, 19:00 Uhr: Mozart, COSI FAN TUTTE 14. April 2018, 18:30 Uhr: Verdi, LUISA MILLER 28. April 2018, 19:00 Uhr: Massenet, CENDRILLON



Die Vorbestellung von Tischen, Snacks und Getränken für die Pausen ist bei CineStar vor Beginn der Aufführung möglich. Außerdem werden die Gäste im Saal vom Catering-Team bedient. CineStar wünscht allen Klassik-Liebhabern eine wunderbare Kinozeit mit dem neuen Met Live-Programm.



Folgende CineStar Kinos zeigen die Met Live-Saison 2017/2018: Bamberg, Berlin (Cubix, Kulturbrauerei, Sony Center, Tegel, Treptow), Bielefeld, Chemnitz, Dortmund, Emden, Erfurt, Erlangen, Frankfurt Metropolis, Frankfurt/Oder, Fulda, Garbsen, Greifswald, Gütersloh, Hagen, Ingolstadt, Jena, Konstanz, Leipzig, Lübeck, Mainz, Neubrandenburg, Oberhausen, Osnabrück, Rostock Capitol, Rostock CS, Saarbrücken, Siegen, Stade, Stralsund, Villingen-Schwenningen, Wildau, Wismar



