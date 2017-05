-------------------------------------------------------------- SEO Agentur http://ots.de/0DpHY --------------------------------------------------------------



Berlin (ots) - In Europa gehört die SEO Agentur www.seomatik.de bereits zu den führenden Online Marketing Agenturen. Nun wagt das Unternehmen auch den Schritt nach Übersee und gründet in Las Vegas Ihre zentrale USA Niederlassung. "Der Schritt war die Folge eine großen Kundenpartnerschaft in den Vereinigten Staaten", erklärt der Geschäftsführer Markus Aßbrock. "Letztlich kann man Kunden nur gut betreuen, wenn man sich in Ihrer Nähe befindet. Das ist bei SEO oder Online Marketing nicht anders als in anderen Branchen".



Die SEO Agentur SEOMATIK konzentriert sich bei Ihrer Arbeit im Bereich Online Marketing auf die Kernbereiche Suchmaschinenoptimierung SEO, Suchmaschinenwerbung SEA und Social Media Marketing SMM. Dabei kommen Ihre Kunden aus nahezu allen Branchen und Unternehmensgrößen. Vom Handwerksbetrieb, über kleine bis große Online Shops, über Industrieunternehmen bis hin zu großen DAX Konzernen.



Dabei setzt die SEO Agentur SEOMATIK neben den verbreiteten Instrumenten für Suchmaschinenoptimierung und Suchmaschinenwerbung auch eine eigens über Jahre entwickelte Analysetechnologie, die Ihr einen entscheidenden inhaltlichen und analytischen Vorsprung gegenüber den Wettbewerbern bietet.



"Diese Kompetenz und unser Know How Vorsprung haben letztlich dazu geführt, dass wir uns auch in den USA bereits heute gegen etablierte SEO Agenturen vor Ort durchsetzen konnten", fährt Markus Aßbrock fort.



Es wird spannend sein zu sehen wie sich das Unternehmen in den USA weiter entwickeln wird.



OTS: Edison Online Business GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/121426 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_121426.rss2



Pressekontakt: SEO Agentur SEOMATIK GmbH Herr Markus Assbrock Meisenstrasse 65 33607 Bielefeld - Mitte Deutschland



05212997990



https://www.seomatik.de info@seomatik.de