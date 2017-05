Köln (ots) -



Für ALDI SÜD hat Endemol Shine Beyond ein Digital-Format entwickelt und produziert, das ab sofort auf www.meine-weinwelt.de, sowie auf den Social-Media-Plattformen des Discounters zu sehen sein wird.



In dem Format "Auf ein Glas" mit geht Star-Köchin Sybille Schönberger auf kulinarische Entdeckungsreise. Dabei trifft sie unter anderem auf prominente Weinexperten wie Fritz Keller, Raimund Prüm oder Foodstylistin und -bloggerin Denise Renée und lernt neue Essenstraditionen und Zubereitungsformen kennen. Im Gepäck hat sie die besten Weine aus dem ALDI SÜD-Sortiment.



Eine Genussreise in 15 Folgen durch Deutschlands idyllische Provinzen, urbane Szene-Lokale mal abgeschieden, mal mitten im Trubel. Die 10minütigen Folgen erscheinen zweiwöchentlich auf www.meine-weinwelt.de.



Die Zuschauer können sich so inspirieren lassen, ihr Essen mit dem passenden ALDI SÜD Wein einfach & günstig zu kombinieren. Hier geht es zur ersten Folge:



Unterstützt wurde Endemol Shine Beyond bei der Kampagne von der Hamburger Agentur Nicole Weber Communications.



Sandra Sibylle Schoofs, Director Marketing bei ALDI SÜD: "Durch das Format nehmen wir unsere Kunden mit auf eine wunderbare und kulinarische Reise, die unterhaltsam zeigt, wie einfach man gutes Essen mit gutem Wein kombinieren kann. Wir freuen uns sehr, dass wir Sybille Schönberger für Auf ein Glas mit gewinnen konnten und das Format von Endemol Shine Beyond und unserer Agentur Nicole Weber Communications so hochwertig produziert wurde."



Michael Kollatschny, Geschäftsführer Endemol Shine Beyond: "Tolles Projekt, toller Kunde. Wir freuen uns riesig, Teil der ALDI SÜD Kampagne zu sein und schätzen die Zusammenarbeit sehr."



Über Endemol Shine Beyond:



Endemol Shine Beyond entwickelt, produziert und distribuiert digitalen Content. Dazu gehört die Konzeption und Produktion von kreativen Branded Entertainment Kampagnen für Marken. Im Fokus steht dabei einzigartiges Storytelling, das zur Marke passt und eine junge dynamische Zielgruppe erreicht. Zu den Kunden gehören unter anderem Media Markt, Hyundai, die Techniker, Samsung oder Coca-Cola. Mehr auf www.endemolshine-beyond.de



