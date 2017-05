Gablitz - Die Experten vom "ZertifikateReport" stellen in ihrer aktuellen Ausgabe zwei Safe-Anleihen mit Cap der Landesbank Baden-Württemberg auf den EURO STOXX 50 (ISIN EU0009658145/ WKN 965814) vor.Im Gegensatz zum DAX-Index, der sich derzeit an seinem Allzeithoch befinde, notiere der EURO STOXX 50-Index mit derzeit 3.600 Punkten in beträchtlicher Entfernung zu seinem im Jahr 2000 oberhalb von 5.400 Punkten ermittelten Höchststand. In den vergangenen zwölf Monaten habe der als Kursindex konzipierte (Dividenden würden dem Indexwert nicht gutgeschrieben) EURO STOXX 50-Index im Vergleich zum Performanceindex DAX (Dividenden würden dem Indexwert hinzugefügt) mit einem Indexplus von 22 Prozent eine geringfügig schlechtere Performance als der DAX gehabt, der um 26 Prozent habe zulegen können.

