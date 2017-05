Bonn - Ohne maßgebliche Impulse von der Konjunkturseite gab die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen gestern um 2 Basispunkte auf 0,41% nach, so die Analysten von Postbank Research.Ein klarer Einfluss der Rede von EZB-Präsident Mario Draghi vor dem niederländischen Parlament, in der er im Wesentlichen seine Einschätzung von der letzten EZB-Pressekonferenz wiederholt habe, sei dabei nicht auszumachen gewesen. Im 5-Jahres-Bereich habe die Rendite bei -0,30% verharrt, während die 2-jährige Bundrendite um einen Basispunkt auf -0,66% gestiegen sei. Auch am US-Rentenmarkt habe es gestern nur wenig Bewegung gegeben. 10-jährige Treasuries hätten mit 2,41% um einen Basispunkt über ihrem Niveau vom Vortag rentiert. (11.05.2017/alc/a/a)

Den vollständigen Artikel lesen ...