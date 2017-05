Hamburg (ots) -



In der neuen Ausgabe des Magazins BARBARA (ab sofort im Handel) spricht Barbara Schöneberger mit Schauspielerin und Model Jessica Schwarz über Abenteuer. Während für Barbara fünf Tage an der Ostsee genug Abenteuer darstellt, ist Schwarz bereits mit 16 Jahren durch die Weltgeschichte gereist, und sagt: "Wahrscheinlich besteht für mich das echte Abenteuer darin, länger als zwei Wochen zu Hause zu sein." Und sie weiß: Irgendwann wird alles zur Gewohnheit. "Ich glaube, ich habe eine Abenteuerhornhaut bekommen", sagt die Schauspielerin.



