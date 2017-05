München/Helsinki (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Nach Kopenhagen und Stockholm dritte DriveNow Stadt in Skandinavien / Helsinki wird zwölfter DriveNow Standort in Europa / OP Financial Group als starker Franchisenehmer in Finnland



DriveNow, das Carsharing-Joint Venture der BMW Group und der Sixt SE, bringt seinen Service nach Helsinki. Ab dem 24. Mai 2017 wird der Betrieb von anfangs 150 BMW und MINI in einem 40 Quadratkilometer großen Geschäftsgebiet in der finnischen Hauptstadt aufgenommen. DriveNow operiert in Helsinki zum zweiten Mal im Franchise-Modell.



"In Helsinki als zwölfter DriveNow Stadt zu starten, ist ein bedeutender Schritt für uns", sagt DriveNow Geschäftsführer Nico Gabriel. "Nach Kopenhagen und Stockholm ergänzen wir den skandinavischen Markt mit der finnischen Hauptstadt um einen wichtigen Standort." Die Mobilitätssituation in Finnland birgt viel Potenzial für Carsharing. Dazu Geschäftsführerkollege Sebastian Hofelich: "Helsinki ist eine sehr moderne Stadt mit hoher Affinität zum europäischem Lifestyle und mit einem großen Bedarf an individueller Mobilität, aber einem überwiegend klassischen Verkehrsmittelmix. Bislang gibt es hier noch kein vergleichbares Carsharing-Konzept. Unser Angebot ist daher ideal, um eine Lücke im Mobilitätsangebot zu schließen und den Menschen auch eine Alternative zum eigenen Fahrzeug zu geben."



DriveNow vergibt die Nutzungsrechte zum nationalen Betrieb in Finnland an die OP Financial Group, dem größten Finanzdienstleister Finnlands. Nach Kopenhagen wird Helsinki so die zweite Stadt, die DriveNow im Franchise-Modell betreiben wird. "Wir freuen uns, mit OP einen starken Partner für DriveNow in Helsinki gefunden zu haben. Er erfüllt alle Voraussetzungen, die wir von einem Franchisenehmer erwarten", unterstreicht DriveNow Geschäftsführer Gabriel. Als erfolgreicher finnischer Finanzdienstleister habe OP eine hohe Marktkenntnis und -durchdringung, Nachhaltigkeit als zentralen Wert und zudem bereits Fuß im Mobilitätssektor gefasst.



"Wir freuen uns, die Kooperation mit DriveNow bekannt zu geben und unser Mobilitätsangebot weiter auszubauen. Unsere Strategie ist sehr zukunftsorientiert und wir wollen sie gemeinsam mit den besten Partnern umsetzen. Mit diesen Grundsätzen sind wir überzeugt, dass DriveNow für uns und unsere Kunden der richtige Partner für Carsharing ist", sagt Masa Peura, Director New Business Areas bei OP.



DriveNow startet in der finnischen Hauptstadt zunächst mit einer Flotte von 150 Fahrzeugen verteilt auf ein Geschäftsgebiet von rund 40 Quadratkilometern. Dabei werden von Anfang an eine große Vielfalt an BMW und MINI Modellen in der Flotte angeboten - vom BMW X1 und 2er über MINI Drei- und Fünftürer bis hin zum vollelektrischen BMW i3. Direkt ab dem Start haben Kunden in Finnland auch die Möglichkeit, zum Flughafen Helsinki-Vantaa zu fahren oder umgekehrt die Fahrzeuge dort auch anzumieten. Flotte und Geschäftsgebiet sollen in der finnischen Metropole in Zukunft bedarfsgerecht ausgebaut werden.



Weitere Informationen unter https://www.drive-now.com/de/de



OTS: DriveNow GmbH & Co. KG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/114958 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_114958.rss2



Pressekontakt: DriveNow Aurika von Nauman T: +49 89 / 5156 372 170 M: +49 174 / 24 16 826 aurika.nauman@drive-now.com