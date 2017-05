FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Übernahmekarussell im Immobiliensektor dreht sich weiter. Nach einigen Milliardentransfers bei auf Privatwohnungen spezialisierten Konzernen will dieses Mal der auf Gewerbeimmobilien spezialisierte Anbieter TLG Immobilien den Konkurrenten WCM übernehmen. Das Unternehmen legte den WCM-Aktionären am Mittwochabend ein rechnerisch 444 Millionen Euro schweres Tauschangebot für ihre Aktien vor.

Die Berliner TLG hat bereits rund 50 Prozent am Frankfurter Konkurrenten sicher. Immobilienunternehmen und Großaktionär DIC Asset , die Familie Ehlerding und WCM-Chef Stavros Efremidis sind nach eigenen Angaben bereit, ihre Aktien in TLG-Papiere zu tauschen. Vorstand und Aufsichtsrat beider Unternehmen unterstützen die Fusionspläne.

Die WCM-Anteilseigner sollen je 5,75 Aktien ein neues TLG-Papier bekommen, teilte TLG mit. Basierend auf dem Schlusskurs der TLG-Aktie vom Mittwoch errechne sich daraus ein Angebotspreis von 3,36 Euro pro WCM-Aktie. TLG will die Angebotsunterlagen Ende Juni veröffentlichen. Die WCM-Aktie gab gegen Mittag um 8,29 Prozent auf 3,21 Euro nach und war damit größter Verlierer im TecDax, nachdem sie am Vortag noch kräftig zugelegt hatte. Die Papiere von TLG verloren am Donnerstag 1,50 Prozent auf 18,705 Euro.

Die 2012 privatisierte frühere Treuhand-Tochter TLG hält nach eigenen Angaben Immobilien im Wert von 2,2 Milliarden Euro, vor allem Läden und Büros in Ostdeutschland. Mit der WCM-Übernahme werde die Präsenz in Westdeutschland gestärkt und der Wert des Portfolios auf 3 Milliarden Euro gesteigert. Drei Viertel der Gebäude der beiden Unternehmen lägen in Berlin, Frankfurt am Main, Dresden, Leipzig und Rostock. Unternehmenssitz soll Berlin sein.

WCM hatte 2014 einen Neuanfang gestartet, nachdem der Immobilienkonzern Jahre zuvor in die Insolvenz geschlittert war, und kehrte an die Börse zurück. Vor gut einem Jahr war dann überraschend der Konkurrent DIC Asset bei WCM eingestiegen und hatte seine Beteiligung zuletzt bis auf 25,95 Euro ausgebaut. Karl Ehlerding und seine Familie, die schon früh bei WCM eingestiegen waren, halten zusammen 14 Prozent am Unternehmen.

Nach den Übernahmeplänen veröffentlichte TLG am Donnerstag Zahlen für das erste Quartal. Dank jüngster Zukäufe verdiente die aus der Treuhand Liegenschaftsgesellschaft (TLG) hervorgegangene Gesellschaft von Januar bis März deutlich mehr. Die für Immobilienunternehmen wichtige operative Kenngröße FFO (Funds from Operations) legte um 23,3 Prozent auf 21,1 Millionen Euro zu. Unter dem Strich blieb mit 15,7 Millionen Euro gut ein Fünftel mehr Gewinn hängen. Die Mieterlöse kletterten auch wegen höherer Mieten und geringerer Leerstände um ein Fünftel auf 39,2 Millionen Euro./mne/zb/jha/stb

ISIN DE000A12B8Z4 DE000A1X3X33

AXC0218 2017-05-11/12:16