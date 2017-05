Das Wirtschaftswachstum in der Euro-Zone gewinnt der EU-Kommission zufolge an Fahrt. Dadurch sollen auch die Arbeitslosenzahlen sowie die Schulden sinken. Nur bei der Entwicklung Griechenlands ist man sich nicht sicher.

Mehr Wachstum, weniger Arbeitslose, geringere Schulden: Die EU-Kommission sagt der Euro-Zone in diesem und im kommenden Jahr eine positive Entwicklung voraus. Sie erhöhte am Donnerstag ihre Prognose für das Wachstum des Bruttoinlandsproduktes 2017 von 1,6 auf 1,7 Prozent. Für das kommende Jahr wird weiter 1,8 Prozent erwartet. "Das Wachstum gewinnt an Fahrt", sagte Kommissions-Vize Valdis Dombrovskis. "Es ist erfreulich, dass die große Unsicherheit, die wir in den letzten zwölf Monaten erlebt haben, langsam zu schwinden scheint", ergänzte EU-Währungskommissar Pierre Moscovici.

"Die wirtschaftliche Erholung in Europa geht in das fünfte Jahr und hat nun alle EU-Mitgliedsstaaten erreicht", heißt es weiter in der Einschätzung der Brüsseler Behörde. Dieses und nächstes Jahr werde der Trend konstant bleiben. Es blieben aber Risiken wie die amerikanische Wirtschafts- und Handelspolitik oder die Brexit-Verhandlungen mit Großbritannien.

Für Deutschland erwartet die EU-Kommission dieses Jahr 1,6 Prozent und nächstes Jahr 1,9 Prozent Wirtschaftswachstum und sieht die Lage damit rosiger als die Bundesregierung. Diese geht von 1,5 Prozent für 2017 und 1,6 Prozent für 2018 aus. Frankreich wird sich laut der Prognose beim Wirtschaftswachstum Deutschland annähern. Laut der Prognose erreicht Frankreich 2017 ein Plus beim Bruttoinlandsprodukt (BIP) von 1,4 Prozent. Im vorigen Jahr war Deutschland mit 1,9 Prozent noch weit stärker gewachsen als der westliche Nachbar (1,2 Prozent), an dessen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...