Köln (ots) - Die erste Klappe ist gefallen! Das Team von "Club der roten Bänder" dreht ab heute, den 11. Mai 2017, weitere zehn Folgen der Erfolgsserie. Und auch in der dritten und finalen Staffel bleibt die preisgekrönte Besetzung gleich: Die Hauptdarsteller Tim Oliver Schultz (Leo), Damian Hardung (Jonas), Luise Befort (Emma), Nick Julius Schuck (Hugo), Timur Bartels (Alex) und Ivo Kortlang (Toni) stehen wieder für die fiktionale VOX-Eigenproduktion vor der Kamera.



Regie führen in diesem Jahr erneut Felix Binder und Sabine Bernardi, zudem stößt Jan Martin Scharf zum Team der Regisseure - gleichzeitig ist er wieder gemeinsam mit Arne Nolting als Autor für "Club der roten Bänder" im Einsatz. Darüber hinaus ergänzen bei der dritten Staffel Felix Binder und Marc O. Seng das Autoren-Team. Als Produzenten sind abermals Gerda Müller und Jan Kromschröder aktiv, Executive Producer ist Bernd Reichart. Auch Producerin Frauke Neeb und Junior-Producer Tobias Ketelhut sind weiterhin Teil des erfolgreichen Teams.



Die Ausstrahlung der finalen Staffel, die in Monheim am Rhein und Königswinter gedreht wird, ist für Herbst 2017 bei VOX vorgesehen.



Hintergrund:



Basierend auf wahren Erlebnissen von Autor Albert Espinosa erzählt der "Club der roten Bänder" die Geschichte von sechs Jugendlichen, die eine lange Zeit im Krankenhaus verbringen müssen und eine tiefe Freundschaft entwickeln. Obwohl ihre Schicksalsschläge schwer wiegen, machen sie sich das Krankenhaus zusammen zu einem Ort voll Lebensfreude.



Die emotionale Dramedy-Serie wird seit 2015 von Bantry Bay Productions GmbH & Co. KG im Auftrag von VOX produziert. "Club der roten Bänder" wurde unter anderem mit dem Grimme-Preis und jeweils zweimal mit dem Deutschen Fernsehpreis, dem Bayerischen Fernsehpreis und dem Jupiter Award ausgezeichnet. Nachdem die Serie schon in der ersten Staffel sehr gute Quoten erzielte, konnte sie sich in der zweiten Staffel mit einem durchschnittlichen Marktanteil von 14,0 Prozent (Zielgruppe 14 bis 59 Jahre) und 3,05 Millionen Zuschauern ab 3 Jahren als eine der erfolgreichsten Serien des letzten Jahres behaupten. Nicht zuletzt brach "Club der roten Bänder" dabei Quotenrekorde: Bis zu 3,37 Millionen Zuschauer ab 3 Jahren zog die Geschichte um die Jugendlichen in den Bann und erreichte so einen hervorragenden Marktanteil von bis zu 43,9 Prozent bei den 14- bis 29-jährigen Frauen.



OTS: VOX Television GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6952 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6952.rss2



Pressekontakt: Mediengruppe RTL Deutschland VOX Kommunikation Magnus Enzmann Telefon: 0221-456 74407



Janine Jannes Telefon: 0221-456 74410



Fotowünsche: VOX Bildredaktion Jasmin Menzer Telefon: 0221-456 74281



Rückfragen zu Darstellern: agentur67 Telefon: 0221-56906960