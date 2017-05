Hamburg (ots) -



Die High End 2017, die weltweit größte Audiomesse, öffnet Ende Mai zum 36. Mal in München ihre Tore. Hersteller, Fachhändler und Besucher aus aller Welt treffen sich vom 18. bis 21. Mai auf 29.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche, um sich über die neusten Trends und Produkte der anspruchsvollen Unterhaltungselektronik auszutauschen. Panasonic präsentiert auf dem Messestand C115/116 im Atrium 3 sein hochwertiges Produktportfolio aus dem Audio- und Video-Bereich - vom 4K OLED TV bis hin zu den neuesten Komponenten des ALL Audio Multiroom Systems.



Anfang des Jahres präsentierte Panasonic auf der Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas die neue Generation des OLED TVs, den TX-65EZW1004. Auf der High End können Fachbesucher und nun auch Endkunden erstmals den neuen OLED TV aus nächster Nähe betrachten. Das OLED Modell EZW1004 ermöglicht ein völlig neues Heimkino-Erlebnis - auch in einer atemberaubenden Diagonale von 77 Zoll. Optimiert von Spezialisten aus Hollywood und ausgestattet mit dem neuen Studio Colour HCX2 Processor erfüllt der EZW1004 höchste Bildstandards. Die High Dynamic Range (HDR)-Wiedergabe, die Bildschärfe, die Helligkeit, der Schwarzwert und der erweiterte Farbraum übertreffen alles bisher da gewesene und machen den EZW1004 zum technischen Highlight. Um auch die bestmögliche Soundperformance zu gewährleisten, wurde das Soundsystem sogar von den Spezialisten der Audio Marke Technics getunt.



Mit der neuen TV-Modellreihe EXW784 stellt Panasonic einmal mehr seine technologische Vorreiterrolle und Innovationskraft unter Beweis. In enger Zusammenarbeit mit den Experten des Panasonic Hollywood Laboratories konnte Panasonic die Spitzentechnologie nochmals verbessern. Das 4K Ultra HDR Cinema Display mit Ultra Bright Panel und dem neu entwickelten Studio Colour HCX2-Prozessor garantiert unvergessliche Fernsehabende - in 2D und auch in 3D. Mit dem innovativen, neuen Standfuß, der dreh- und höhenverstellbar ist, fügt sich der EXW784 optimal in jedes Wohnambiente ein. Für ein raumfüllendes Klangerlebnis sorgt das neue Cinema Surround Sound-Pro System. Quattro Tuner mit Twin-Konzept, TV>IP und DVB-T2 HD bieten allerhöchsten Komfort und größtmögliche Flexibilität beim TV-Empfang. Die Panasonic Fernsehgeräte der EXW784-Serie sind mit Bildschirmgrößen bis zu 75 Zoll erhältlich.



Weitere Highlights auf dem Messestand von Panasonic sind die ersten UHD Blu-ray Recorder DMR-UBS90 (DVB-S/S2) und DMR-UBC90 (DVB-C/DVB-T2 HD) des Unternehmens. Damit führt Panasonic sein einzigartiges Produktkonzept aus Empfangen, Aufnehmen und Archivieren mit einem Gerät in die nächste Ära. Die neuen High-End Recorder sind bereits in der Lage, Ultra HD TV-Signale zu empfangen und aufzunehmen. Beide tragen zudem das Ultra HD Premium Logo der UHD Alliance.



Zusätzlich zu den Highlights aus dem TV-Bereich präsentiert Panasonic auf der diesjährigen High End die neuesten Mitglieder seiner ALL Familie. Zeitgemäß, vielseitig und leicht bedienbar - das zeichnet das Line-Up der ALL Connected Audio Serie von Panasonic aus. Durch die Kombinationsmöglichkeiten der einzelnen Komponenten sowie eine flexible WLAN- und Bluetooth-Konnektivität bedient das Audiosystem alle Geschmäcker. Der Sound und die Vielfältigkeit des ALL Conntected Hifi Systems ALL7CD und der Wireless Speaker ALL05, ALL9 und ALL6 erschaffen ein ganz neues Hörerlebnis.



