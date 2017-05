Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-05-11 / 11:59 Berlin - Am 30. Mai 2017 findet im FAZ Atrium in Berlin das zweite Symposium der aktionaersforum service GmbH zum Kapitalmarktrecht statt. Das mit hochkarätigen Experten besetzte Event adressiert unterschiedliche Fragestellungen rund um den Anlegerschutz in Deutschland. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf den Rechten von Minderheitsaktionären und deren Durchsetzbarkeit. Auf der eintägigen Veranstaltung wird unter anderem darüber diskutiert, ob die aktuelle Ausgestaltung des Rechtsschutzes für Anleger im Rahmen des Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetzes (KapMuG) ausreicht oder ob die Einführung echter Sammelklagen geboten ist. Weiterhin soll erörtert werden, welche Rolle der Börsenkurs bei der fairen Bewertung von Wertpapieren unter Berücksichtigung der verfassungsrechtlichen Eigentumsrechte spielen darf. Darüber hinaus wird ein Ausblick auf mögliche Entwicklungen des Beschlussmängelrechts und bei Spruchverfahren in 2018 gegeben. Holger Hoffmann, Geschäftsführer der aktionaersforum service GmbH, sagte anlässlich der Veranstaltung: "Mit dem Symposium Kapitalmarktrecht haben wir ein Forum für alle geschaffen, die sich mit unterschiedlichsten Aspekten des Anlegerschutzes und der Aktienkultur in Deutschland beschäftigen. Im aktuellen Niedrigzinsumfeld wird die Wertpapieranlage für institutionelle Investoren wie Versicherungen und Pensionskassen, aber auch für private Investoren immer wichtiger. Damit nimmt der Anlegerschutz in rechtlicher Hinsicht und mit Blick auf die Altersvorsorge auch gesellschaftlich eine zentrale Rolle ein." Zu den Referenten und Panelteilnehmern zählen bekannte Vertreter aus Wissenschaft und Praxis, wie: Dr. Albert Adametz (Broich Rechtsanwälte) Dr. Arno Balzer (Herausgeber BILANZ Wirtschaftsmagazin) Dr. Gregor von Bonin (Freshfields) Dr. Peter Dreier (Dreier Riedel) Prof. Dr. Tim Drygala (Dekan der jur. Fakultät Leipzig) Prof. Dr. Heribert Hirte, MdB Prof. Dr. Caroline Meller-Hannich (Universität Halle) Prof. Dr. Eric Nowak (Universität Lugano) Dr. Stephan Oppenhoff (Linklaters) Robert Peres, Rechtsanwalt (Initiative Minderheitsaktionäre) Prof. Dr. Dörte Poelzig (Universität Leipzig) Karl-Peter Puszkajler (VorRiOLG München a.D.) Prof. Dr. Astrid Stadler (Universität Konstanz) Andreas Tilp (Tilp Rechtsanwälte) Dr. Martin Weimann, Rechtsanwalt (VzfK e.V) Dr. Hans-Ulrich Wilsing (Linklaters) Die Teilnahme ist kostenlos. Das elektronische Anmeldungsformular und das vollständige Programm sind unter folgendem Link abrufbar: https://www.investorsvoice.innoplexus.com/rsvpmaker/2-symposium-kapitalmarktre cht-2017-05-30/ [1]. Soweit noch Plätze verfügbar sind, kann die Anmeldung auch am Morgen der Veranstaltung ab 9:30 Uhr vor Ort im FAZ Atrium erfolgen. Die Veranstaltung beginnt um 10:00 Uhr und endet gegen 16:15 Uhr. Zwischen den Panels und Vorträgen haben die Teilnehmer die Möglichkeit zum persönlichen Networking. *Adresse:* FAZ Atrium Mittelstraße 2-4 10117 Berlin *Kontakt:* aktionaersforum service GmbH Rheinstrasse 13 60325 Frankfurt info@irx.eu Telefon: 069-27 27 87 46 Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: aktionaersforum service GmbH Schlagwort(e): Finanzen 2017-05-11 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 572603 2017-05-11 1: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=d703f060bae5ac4bf4a2369a5d6718c3&application_id=572603&site_id=vwd&application_name=news

