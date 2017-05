Drucksensoren sind ein Puzzleteil der neuen Fahrzeug-Architektur: Sie übernehmen die Überwachung des Drucks in den Reifen, das Konstanthalten der Ölpegel und die Kontrolle der Flüssigkeitsstände. Auch in zeit- und sicherheitskritischen Applikationen sind Drucksensoren unverzichtbar. Beispiele hierfür sind Seitenairbags oder Fußgängerschutzsysteme in der Frontstoßstange. Aus diesen Gründen bezieht der Automobilbereich gegenwärtig 58 Prozent der weltweiten Produktion an Drucksensoren und die Branche verzeichnet seit Jahren ein Wachstum.

Attraktiver Markt mit hohen Hürden

Da der Markt so attraktiv ist, könnte man annehmen, dass alle Hersteller von Drucksensoren als Zulieferer für die Autoindustrie tätig sind. Die Eintrittsbarriere für zukünftige Automobil-Zulieferer ist jedoch hoch. Die Zulieferer müssen darauf vorbereitet sein, eine TS 16949- sowie ISO 9001-Zertifizierung zu erlangen oder aufrechtzuerhalten. Zudem verlangen zahlreiche Hersteller auch die Erfüllung der Umweltnorm ISO 14000. Zusätzlich müssen Zulieferer für die Autoindustrie auf Überprüfungen ihrer Produkte durch Endanwender vorbereitet sein. Aus diesen Gründen bleibt die Anzahl von Optionen für den Designer von Automobilsystemen also begrenzt.

Anforderungen der Branche

Die wichtigsten Punkte in der Branche sind: Zuverlässigkeit, Lebensdauer und Kosten. Der Sensor sollte 100 Prozent der Zeit funktionieren. Er sollte für 10 bis 15 Jahre oder 200.000 bis 300.000 Kilometer zuverlässig arbeiten. Und schließlich muss der Sensor angesichts des hohen Kostenbewusstseins der Automobilbranche günstig sein.

Diese Anforderungen sind umso schwieriger zu erfüllen, da Automobil-Drucksensoren in extrem anspruchsvoller Umgebung funktionieren müssen. Da die Verbrennungsmotoren kleiner und heißer werden, erweitert sich der Bereich der Betriebstemperatur der Sensoren: Im Jahr 2014 wurde die Betriebstemperatur Grade 4 von 0 °C bis +70 °C vom Automotive Electronics Council gestrichen. Gegenwärtig ist Grade 0 bei Betriebstemperaturen von -40 °C bis +150 °C festgelegt. Doch Autohersteller sprechen bereits über Anwendungen, bei denen +165 °C und mehr erforderlich sind. Insgesamt erwartet der Markt bei härten Umgebungsbedingungen eine verbesserte ...

