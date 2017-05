Der europäische Photovoltaik-Verband erklärte, dass die gestrige Insolvenzankündigung von Solarworld bedauerlich ist und dass es von "großer Bedeutung" ist, dass alle Teile der Photovoltaik-Wertschöpfungskette in Europa präsent sind.Solarpower Europe CEO sprach mit Blick auf die Insolvenzankündigung von Solarworld am gestrigen Mittwoch von "einem traurigen Tag" für die Photovoltaik in Europa. Er stellte fest, dass "auch wenn Solarworld und Solarpower Europe in Handelsfragen bisher nicht einer Meinung waren, ist die Insolvenz des führenden europäischen Herstellers ein Verlust für Europas Photovoltaik-Sektor". ...

