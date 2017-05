Pressemitteilung der SAF-HOLLAND S.A.:

Starkes organisches Umsatzwachstum im ersten Quartal 2017

- Konzernumsatz steigt um 10,5%, organisches Wachstum von 7,6%

- Bereinigte EBIT-Marge im ersten Quartal bei 8,7%

- Ausblick für Gesamtjahr 2017 bestätigt

Der im SDAX notierte Zulieferer für die Trailer-, Truck- und Busindustrie SAF-HOLLAND S.A. verzeichnete im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2017 trotz eines vor allem in Nordamerika weiterhin anspruchsvollen Marktumfelds eine dynamische Umsatzentwicklung. Die Umsatzerlöse stiegen um 10,5% auf 287,3 Mio. Euro (Vj. 259,9). Ohne Berücksichtigung positiver Währungskurseffekte von 5,0 Mio. Euro und des Umsatzbeitrags der im Oktober 2016 mehrheitlich erworbenen brasilianischen Gesellschaft KLL Equipamentos para Transporte Ltda. (KLL) in Höhe von 2,6 Mio. Euro legte der Umsatz auf organischer Basis um 7,6% auf 279,7 Mio. Euro zu.

SAF-HOLLAND erzielte dabei in allen Konzern-Berichtsregionen wachsende Umsätze. Erfreulich verlief die Entwicklung insbesondere in der Region EMEA/Indien, die den Umsatz um 10,4% (währungsbereinigt: +10,0%) auf 160,3 Mio. Euro (Vj. 145,2) steigerte. Deutliche Zuwächse von 27,6% (währungsbereinigt: +26,2%) auf 18,5 Mio. Euro (Vj. 14,5) vermeldete auch die Region APAC/China. Nach den deutlichen Rückgängen im Vorjahr konnte die Region Amerika in den ersten drei Monaten 2017 erstmals wieder einen Umsatzanstieg von 8,2% (organisch: +1,6%) auf 108,5 Mio. Euro (Vj. 100,2) erzielen und schnitt damit einmal mehr besser als die unverändert rückläufigen Trailer- und Truckmärkte der Region ab.

CFO Dr. Matthias Heiden kommentiert: "Wir konnten uns mit einer starken Performance im ersten Quartal 2017 in durchwachsenen Märkten gut durchsetzen und unser organisches ...

