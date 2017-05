NIEDER-OLM (dpa-AFX) - In einem schrumpfenden Markt für fruchthaltige Getränke hat sich Eckes-Granini ("Hohes C", "Granini") gut behauptet: Das Unternehmen mit Sitz in Nieder-Olm (Kreis Mainz-Bingen) steigerte im vergangenen Jahr sowohl den Absatz als auch den Umsatz. Während der Absatz um 2,2 Prozent auf 840 Millionen Liter wuchs, legten die Erlöse um 6,1 Prozent auf 893 Millionen Euro zu, wie Eckes-Granini am Donnerstag mitteilte.

In den zwölf europäischen Ländern, in denen das Unternehmen aktiv sei, griffen die Menschen seltener zum Saft, sagte der Vorsitzende der Geschäftsführung der Eckes-Granini Group, Thomas Hinderer. Das dürfte unter anderem an den gestiegenen Preisen liegen. Hinderer bezeichnete die Preiserhöhung als "alternativlos". Die Preise für Früchte seien wegen mehrerer schlechter Ernten in Produktionsländern wie Brasilien und Thailand dramatisch gestiegen. "Wir verkaufen eben Produkte, die aus der Natur kommen", betonte er. Hinzu kämen Kosten wegen des starken US-Dollar. Die gestiegenen Rohstoffpreise schmälerten das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT): Es sank um drei Prozent auf 86,1 Millionen Euro./fdo/DP/stb

