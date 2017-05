Kelkheim (ots) - Das Versicherungs-Start-up macht nicht nur Versicherung einfach und günstig, es möchte seiner Community auch das Sparen leichter machen. Dazu hat Community Life (www.communitylife.de) für das ganze Jahr Spartipps gesammelt und stellt diese in einem Google-Kalender bereit. Jeden Monat erhalten alle Abonnenten automatisch zwei bis vier praktische Tipps, wie sie ihr Leben günstiger gestalten können. Passend dazu ist der Dienst völlig kostenlos. Spar-Interessierte können den Kalender online ganz leicht über Tablet, Smartphone oder Computer beziehen.



Tipps von Cybermonday bis Saisongemüse



Der Kalender enthält Tipps für das ganze Jahr. Die Themen sind vielfältig: Wann ist welches Gemüse günstig? Ab wann gibt es die Bahnfahrkarten zum Sparpreis für den Weihnachts-Familienbesuch? Bis wann muss die Steuerklärung erledigt sein, um Strafzahlungen zu vermeiden? Jeden Monat enthält der Kalender zwei bis vier Anregungen, die dabei helfen, unnötige Ausgaben zu vermeiden.



Die besten Tipps der Mitarbeiter



"Einen solchen Kalender anzubieten, passt zur Idee von Community Life", sagt Claudia Lang, die Gründerin der Online-Versicherungsplattform. "Als Unternehmen bieten wir hochwertigen Versicherungsschutz online an, einfach und günstig. Online, einfach, günstig und gut funktioniert aber noch in vielen anderen Bereichen. Wir haben deshalb die besten Tipps unserer Mitarbeiter gesammelt und bieten diese nun kostenlos öffentlich an."



Einfach installiert, immer dabei



Die Installation auf Smartphones und Tablets ist simpel. Nutzer von Apple-Produkten (iPhone, iPad) klicken auf den folgenden Link http://ots.de/SLe1y und bestätigen dann mit "Abonnieren" - fertig.



Bei Handys und Tablets mit Android-Betriebssystem (Samsung und viele andere Anbieter) gibt es zwei Arten der Einrichtung - je nachdem, wie man sein Gerät eingestellt hat. Eine einfache Anleitung steht im Blog von Community Life unter: https://www.communitylife.de/blog/allgemein/sparkalender



Über Community Life



Community Life ist ein Start-up, das sich zum Ziel gesetzt hat, Versicherung einfach zu machen. Fair, transparent und social - das ist das Prinzip, nach dem das internetbasierte Unternehmen Absicherungslösungen und Services für Kunden entwickelt. Das Portal ist seit Februar 2015 unter http://www.communitylife.de erreichbar. Der Tarif Community Life Protect wurde vom Magazin "ÖKO-TEST" im August 2015 als "absoluter Sieger" im Risikolebensversicherungs-Test ermittelt.



Die Berufsunfähigkeitsversicherung Community Life Job schnitt 2016 als Testsieger beim Deutschen Institut für Service-Qualität DISQ für den Nachrichtensender n-tv unter 43 Versicherungen am besten ab. Auch das Magazin Euro bewertete die BU-Versicherung im gleichen Jahr mit "sehr gut".



Community Life bietet Versicherungen für alle, die ihre Absicherung selbst in die Hand nehmen wollen. Herzstück ist eine Online-Community, in der Verbraucher sich einfach über Lebensversicherungen informieren und gegenseitig austauschen können. Es besteht die Möglichkeit, Versicherungslösungen direkt abzuschließen und eigenständig zu verwalten. Alle Unterlagen stehen rund um die Uhr digital zur Verfügung. Wer möchte, kann sich telefonisch, per Live-Chat oder E-Mail qualifiziert beraten lassen.



Community Life ist als Versicherungsvermittler registriert. Gründer sind Dr. Claudia Lang und Stefan Keck, die über 20 Jahre Erfahrung im Management deutscher und internationaler Lebensversicherer vorweisen. Gemeinsam mit einem Team von rund zwanzig Versicherungsexperten arbeiten sie daran, Versicherung zu verändern.



Weitere Informationen finden Sie im Community Life-Blog unter http://www.communitylife.de/blog/.



