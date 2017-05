London - Die Lage an den internationalen Finanzmärkten ist unsicher. "Ähnlich wie im vergangenen Jahr, könnte es auch in den kommenden Monaten einige Marktturbulenzen geben", so Ben Bennett, Head of Credit Strategy bei Legal & General Investment Management (LGIM).Der Unterschied zu 2016 sei jedoch, dass die wichtigen Zentralbanken 2017 keine große finanzielle Unterstützung leisten würden. "Im Gegenteil sehen wir eher die Entwicklung, dass die Zentralbanken ihre expansive Geldpolitik der vergangenen Jahre einschränken." Bennett gehe daher davon aus, dass bis Ende des Jahres die Renditespannen größer und die Renditen auf Staatsanleihen sinken würden.

