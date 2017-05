Hamburg (ots) -



Wie schon in den Jahren zuvor wird Technics auch in diesem Jahr auf der HIGH END Messe in München dem audiophilen Publikum seine neuesten Produkte präsentieren. Auf dem Stand im Atrium 3 / C114 werden neben den Neuauflagen des DJ-Turntable-Klassikers, dem SL-1200GR und dem SL-1210GR mit dem Verstärker SU-G700 und dem zugehörigen Lautsprechersystem SB-G90 alle Neuheiten des Kalenderjahres ausgestellt. Außerdem wird Technics die Messe nutzen, um eine weitere Produktneuheit exklusiv zu enthüllen.



Die Klassiker: Plattenspieler SL-1200GR und SL-1210GR



Der legitime Nachfolger der DJ-Plattenspielerikone basiert auf der bewährten Technologie des SL-1200G, der als Referenz für direktgetriebene Plattenspieler der nächsten Generation entwickelt wurde. Hohe Zuverlässigkeit und ein hohes Drehmoment machen die neuen SL-1200GR und SL-1210GR sowohl für audiophile Vinyl-Liebhaber als auch für den professionellen DJ-Einsatz zum Gerät der Wahl.



Grand Class SU-G700: Stereo-Vollverstärker für ein einmaliges Klangerlebnis



Der dreistufig aufgebaute Verstärker kommt mit einer überdurchschnittlich nuancenreichen Klangqualität daher. Bewerkstelligen kann Technics diesen Maßstab mittels besonders hochwertiger Audiotechnologien: Dank der JENO Engine (Jitter-Eliminierung und Noise-Shaping-Optimierung) können Daten, empfangen in hochauflösenden Schallquellen, verlustfrei in PWM-Signale umgewandelt werden. Ergänzend passt die LAPC (Load Adaptive Phase Calibration) automatisch die Impedanz der angeschlossenen Lautsprecher an. So entsteht ein zeitrichtiges, räumliches Klangbild.



Grand Class SB-G90: Beeindruckendes Lautsprechersystem



Ausgestattet mit der neu entwickelten Balanced Driver Mounting Architecture kann das System Verzerrungen der durch die Membran erzeugten Schallwellen vermindern und Vibrationsgeräusche der Schallwand reduzieren. Dank zahlreicher technischer Feinheiten, wie dem Phase-Precision-Antrieb und der Konzeption als Punktschallquellen-System, ist das Klangbild des Lautsprechers kristallklar, detailreich und realistisch.



