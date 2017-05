Walt Disney hat in dieser Woche Zahlen vorgelegt. An der Börse kamen die Ergebnisse nicht gut an. Laut Andreas Deutsch vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR lag das vor allem an ESPN. Trotzdem sieht der Experte in dem Fernsehsender noch viel Potenzial. Der Rücksetzer bei der Aktie sei darüber hinaus auch mit Gewinnmitnahmen zu begründen. Das Video ist Teil eines längeren Interviews. Darin geht es außerdem um Zalando, Adidas, Kering, Vectron und Berentzen. Die komplette Sendung finden Sie hier.