Der Rückversicherer Munich Re verbuchte in den ersten drei Monaten des Jahres einen Überschuss von knap 30 Prozent. Doch die Erwartungen von Analysten und Anlegern sind höher. Nach den Zahlen rutscht die MunchRe-Aktie ins Minus. Was Sie von dem Wert in Zukunft erwarten können und wie Sie sich jetzt aufstellen sollten, erfahren Sie in dieser Sendung. Außerdem bespricht Moderatorin Johanna Claar mit Marktexperten Ascan Iredi die Auswirkungen von Naturgewalten und deren Schadensbegrenzung durch die Munich Re und die attraktive Dividendenpolitik des DAX-Wertes.