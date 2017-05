KÖLN (dpa-AFX) - Das Auslaufen der US-Castingshow American Idol hat den Medienkonzern RTL im ersten Quartal ausgebremst. Der Umsatz fiel im ersten Quartal um knapp zwei Prozent auf 1,41 Milliarden Euro, wie der ProSiebenSat.1-Konkurrent am Donnerstag in Köln mitteilte. Der Rückgang kam für die meisten Aktienanalysten überraschend. Sie hatten im Schnitt zumindest mit einem stagnierenden Erlös gerechnet.

Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sei um rund acht Prozent auf 264 Millionen Euro gefallen. Dies gehe vor allem auf niedrigere Ergebnisbeiträge des Fußballklubs Girondins de Bordeaux zurück, der zur RTL-Tochter Groupe M6 gehört. Auch beim operativen Ergebnis hatten die Experten einen höheren Wert auf ihrem Zettel. Die im MDax notierte Aktie der Bertelsmann-Tochter sackte am Donnerstag deutlich ab.

Der Umsatzrückgang sei auf das Ende der Sendung "American Idol" beim US-Sender Fox zurückzuführen. Die Sendung wurde von der RTL-Tochter Freemantle produziert. Inzwischen ist bekannt geworden, dass der Sender ABC die Show wiederbeleben will. Die Prognosen für das laufende Jahr wurden bestätigt. Demnach soll der Umsatz 2017 um 2,5 bis 5 Prozent steigen und das operative Ergebnis weitgehend stabil bleiben.

Die beiden Unternehmenschefs Bert Habets und Guilaume de Posch betonten, dass das erste Quartal vor allem bei der Produktionstochter Freemantle nicht auf das Jahr hochzurechnen ist. Hier ging Umsatz und operatives Ergebnis vor allem wegen des Endes der Castingshow zurück. Im zweiten Quartal soll aber unter anderem die Serie American Gods das Geschäft wieder beleben.

Im Hauptgeschäftsfeld, dem deutschsprachigen TV- und Radiogeschäft blieb das operative Ergebnis mit 168 Millionen Euro nahezu stabil. Wachstumstreiber war zudem erneut das Digitalgeschäft. In diesem Bereich zog der Umsatz im ersten Quartal um 48,3 Prozent auf 178 Millionen Euro an. Damit wuchs RTL im Digitalgeschäft zum Jahresauftakt schneller als der Konkurrent ProSiebenSat.1 - allerdings ist die Basis auch deutlich geringer.

Anders als ProSiebenSat.1 hat sich RTL langsamer und nicht so stark auf das Geschäft im Internet ausgerichtet. Während der Münchener Dax-Konzern im ersten Quartal bereits etwas mehr als ein Drittel des Konzernumsatzes im Digitalbereich erzielte, waren dies bei RTL gerade mal 13 Prozent. Die stärkere Ausrichtung auf das Internetgeschäft ist auch der Grund, warum sich die ProSiebenSat.1-Aktie in den vergangenen Jahren besser als das RTL-Papier entwickelt hat.

So konnten die RTL-Aktien, die zu drei Viertel dem Medienunternehmen Bertelsmann gehören, seit dem Börsengang im Frühjahr 2013 nur um rund 25 Prozent zulegen, während sich die ProSiebenSat.1-Anteile um 37 Prozent verteuerten. Die Aktie entwickelte sich zudem deutlich schlechter als der Markt. So stieg der MDax in den vergangenen vier Jahren um fast 90 Prozent. Auch am Donnerstag stand RTL am Aktienmarkt auf der Verliererseite. Das Papier büßte rund fünf Prozent ein und war damit am Mittag der schwächste Wert im MDax./zb/men/stb

ISIN LU0061462528 DE000PSM7770

