- Die erfolgreiche Sport-Comedy-Show mit Moderator Frank Buschmann ab 20. Juni immer dienstags und freitags um 20.15 Uhr für jedermann frei empfangbar auf Sky Sport News HD



- Prominente Gäste der Show sind u.a. die Sky Experten Lothar Matthäus, Stefan Kretzschmar und Heiner Brand, Moderator Jörg Wontorra, Comedian Matze Knop, Moderatorin Panagiota Petridou, Ex-Fußballer Thorsten Legat, die Olympiasieger Julius Brink und Fabian Hambüchen, sowie Schauspieler Tom Beck



- Am Montag, 15. Mai läuft die TV-Premiere der neunten Episode von Staffel 1 um 20.15 Uhr exklusiv auf Sky 1 und die Wiederholung um 22.30 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1 HD



Die erste deutsche Sport-Comedy-Show "Eine Liga für sich - Buschis Sechserkette" mit Moderator Frank Buschmann, die zurzeit exklusiv auf Sky 1 zu sehen ist, wird ab 20. Juni auch frei empfangbar ausgestrahlt: Sky Sport News HD zeigt die insgesamt zehn Episoden sowie zwei zusätzliche "Best of..."-Ausgaben der ersten Staffel der erfolgreichen Show immer dienstags und freitags jeweils um 20.15 Uhr im Free-TV.



Dirk Grosse, Senderchef Sky Sport News HD: "Mit der Mischung aus Sport und Entertainment hat Frank Buschmann den Nerv unserer Zuschauer getroffen. Starke Reichweiten haben 'Eine Liga für sich' zur bislang erfolgreichsten Showpremiere auf Sky 1 gemacht. Nun wollen wir Buschi und seine Show auch den Zuschauern von Sky Sport News HD präsentieren und ihnen damit die Sommerpause und das Warten auf die neue Saison verkürzen."



Moderator Frank Buschmann lässt in jeder Show zwei Teams, bestehend aus jeweils drei Prominenten gegeneinander antreten. In verschiedenen Spielrunden müssen die Gäste nicht nur ihr sportliches Wissen, sondern auch bei körperlichen Herausforderungen ihr Geschick unter Beweis stellen. Pro gewonnener Runde werden Punkte vergeben. Im großen Finale der Show muss jeweils ein Team-Mitglied eine strapaziöse Aufgabe absolvieren, während die beiden anderen Team-Mitglieder Fragen beantworten. Am Ende siegt die Mannschaft mit den meisten Punkten.



Die vielen prominenten Gäste bereichern die Show und offenbaren dabei auch unbekannte Seiten: der tiefenentspannte Mario Basler trifft auf Heiner Brand, Julius Brink gewährt Einblicke in seine Familienplanung, Thorsten Legat eskaliert und Lothar Matthäus trumpft mit jeder Menge Selbstironie auf.



Die 50-minütige Show verbindet wie kein anderes Format im deutschen Fernsehen Sport, Comedy und Entertainment und das nicht nur für sportinteressierte Zuschauer. Das britische Original "A League of Their Own" mit Moderator James Corden, bekannt aus der "Late Late Show" und "Carpool Karaoke", läuft in Großbritannien seit 2010 überaus erfolgreich. Die deutsche Version wird von RedSeven Entertainment produziert.



Die Erstausstrahlungen von "Eine Liga für sich" zeigt Sky wie bisher immer montags um 20.15 Uhr auf Sky 1 und um 22.30 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1 HD sowie über Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket.



Empfangsdetails zu Sky Sport News HD



Sky Sport News HD ist der erste und einzige 24-Stunden-Sportnachrichtensender in Deutschland und Österreich. Mit seinem flächendeckenden Reporternetzwerk in ganz Deutschland ist Sky Sport News HD immer ganz nah dran am Geschehen und informiert über alle wichtigen Sportereignisse in Deutschland - umfassend und topaktuell. Der Sender berichtet ausführlich von den Trainingsplätzen der Bundesliga und 2. Bundesliga und überträgt die wichtigsten Pressekonferenzen live.



Seit dem 1. Dezember ist Sky Sport News HD im Free-TV und damit für alle Sportfans über sämtliche Verbreitungswege (Satellit, Kabel, IPTV, Web und Mobile) frei empfangbar.



Für Zuschauer, die keine Sky Kunden sind, hängen die Empfangsdetails vom konkreten Gerät ab. Neuere Digital-Receiver, IPTV-Receiver bzw. TV-Geräte mit integriertem DVB-S/DVB-C-Tuner führen in der Regel automatische Sendersuchläufe durch. Hier ist Sky Sport News HD seit dem 1. Dezember gelistet und empfangbar. Bei älteren Geräten kann es notwendig sein, den Sendersuchlauf aktiv durchzuführen.



In beiden Fällen ist die konkrete Positionierung in der Senderliste abhängig vom jeweiligen Hersteller des Empfangsgeräts. Zuschauer haben aber die Möglichkeit, den Sender manuell auf ihre Wunschposition in der Senderliste zu programmieren.



Für Sky Kunden ist Deutschlands erster und einziger 24-Stunden-Sportnachrichtensender weiterhin auf den Sendeplätzen 200 (HD) und 250 (SD) zu finden.



Ausführliche Informationen zum Empfang von Sky Sport News HD sind unter sky.de/skysportnewshd abrufbar



