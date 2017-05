Am Ölmarkt macht sich Hoffnung breit. In den USA haben sich die Lager in den vergangenen Tagen so stark wie noch nie in diesem Jahr geleert. Goldman Sachs spricht schon von Einstiegsmöglichkeiten.

Egal ob Aktien oder Rohstoffe - an den Börsen wird die Zukunft gehandelt, heißt es. So einfach lässt sich wohl auch der jüngste Preisanstieg beim Öl erklären. Denn obwohl die Lagerbestände weiter prall gefüllt sind, sickern die Botschaften der langsam sinkenden Bestände allmählich bei den Investoren durch.

Das beste Beispiel sind die am Mittwoch veröffentlichten Daten aus den USA. Dort haben sich die Lager binnen einer Woche um 5,2 Millionen auf 523 Millionen Barrel (à 159 Liter) geleert. Das entspricht dem stärksten Rückgang der Bestände bislang in diesem Jahr. Die Preise für den Rohstoff hat das am Donnerstag kräftig angetrieben: Ein Barrel der Nordseesorte Brent hat sich im Vergleich zum Vortag um mehr als einen Dollar auf zuletzt 50,82 Dollar verteuert. Der Preis für ein Barrel des nordamerikanischen Leichtöls WTI ist ähnlich stark auf knapp 48 Dollar gestiegen.

Laut amerikanischer Großbank Goldman Sachs gleichen sich Angebot und Nachfrage am Ölmarkt weiter an, wie Jeffrie Currie, der Leiter der Rohstoffanalysen, am Mittwoch auf dem Global Crude Oil Summit von Platts in London sagte. Natürlich würde er auf anziehende Preise wetten, erklärte Currie, "weil wir vor einem Defizit-Markt stehen".

Zuspruch bekam er vom Öl-Experten der nInternationale Energieagentur (IEA) Neil Atkinson. Die IEA ist eine Organisation innerhalb der OECD und berät die Regierungen der Mitgliedsländer in Energiefragen. Wenn die Organisation erdölexportierender Staaten - kurz Opec - ihr Ende Juni ablaufendes Förderkürzungsabkommen verlängert, werde ...

