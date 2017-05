DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Als erster Mobilfunkanbieter in Deutschland will Vodafone Datenverbindungen mit einer Höchstgeschwindigkeit von bis zu 500 Megabit pro Sekunde ermöglichen. "Wir schalten den Mobilfunk-Turbo ein und starten starten damit in Düsseldorf", sagte der Chef von Vodafone Deutschland, Hannes Ametsreiter, am Donnerstag der dpa. Sein Unternehmen werde das halbe Gigabit dann bis Jahresende in rund 30 Städten ausrollen. Von diesen Spitzengeschwindigkeiten würden alle LTE-Kunden von Vodafone profitieren. In herkömmlichen LTE-Netzwerken werden derzeit Geschwindigkeiten von bis zu 100 Megabit pro Sekunde angeboten.

Vodafone erreicht die neue Spitzengeschwindigkeit über die Bündelung von drei verschiedenen Frequenzbereichen. Mit diesem Standard 4.5G wird eine Zwischenetappe zum noch nicht endgültig definierten Zukunftsstandard 5G erreicht. Diese fünfte Generation des Mobilfunks wird die bisher aktuelle 4G-Technologie (LTE) ablösen und soll bis zum Jahr 2020 kommen.

Nach Düsseldorf wird auch in den Vodafone-Netzen in Dortmund, Erfurt, Coswig, Dresden, Stuttgart und Mannheim noch im Mai theoretisch mit einem halben Gigabit pro Sekunde gesurft werden können./chd/DP/stb

